Murat Boz'a sahnede saldırı şoku! Ünlü şarkıcıdan ilk açıklama

'TÜM DİYARBAKIR HALKINA MAL ETMEK BENİ ÜZER'

Murat Boz ise o anlara ilişkin açıklama yaptı. Murat Boz, "Biz dün Diyarbakır’ın güzel insanları ile birlikte çok güzel an’lar paylaştık. Bireysel bir haraket oldu, keşke olmasaydı ancak bunu tüm Diyarbakır halkına mal etmek beni çok üzer, haksızlık olur. Başından sonuna çok güzel ağırlandım. Şarkılarımızı hep bir ağızdan söyledik. Çok kıymetliydi benim için. Bir kez daha teşekkür ederim Diyarbakır. İyi ki varsınız... Bu arada gayet iyiyim, hiçbir sıkıntı yok." dedi.