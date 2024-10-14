Murat Boz'a sahnede saldırı şoku! Ünlü şarkıcıdan ilk açıklama
Kültür Yolu Festivali kapsamında Diyarbakır'da sevenleriyle buluşan ünlü şarkıcı Murat Boz, sahnede saldırıya uğradı.
Dün akşam Diyarbakır'da konser veren Murat Boz, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Ancak ilerleyen saatlerde sahnede tatsız bir an yaşadı.
Daha önce birçok sanatçının başına gelen saldırı olayı bu kez Murat Boz'un başına geldi.
Sahnede seyirciler tarafından Murat Boz'a çakmak fırlatıldı. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.
'TÜM DİYARBAKIR HALKINA MAL ETMEK BENİ ÜZER'
Murat Boz ise o anlara ilişkin açıklama yaptı. Murat Boz, "Biz dün Diyarbakır’ın güzel insanları ile birlikte çok güzel an’lar paylaştık. Bireysel bir haraket oldu, keşke olmasaydı ancak bunu tüm Diyarbakır halkına mal etmek beni çok üzer, haksızlık olur. Başından sonuna çok güzel ağırlandım. Şarkılarımızı hep bir ağızdan söyledik. Çok kıymetliydi benim için. Bir kez daha teşekkür ederim Diyarbakır. İyi ki varsınız... Bu arada gayet iyiyim, hiçbir sıkıntı yok." dedi.