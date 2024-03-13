Murat Cemcir'den küs olduğu Ahmet Kural hakkında yeni açıklama: Çok sevdiğim eski arkadaşım

Murat Cemcir, eski dostunun düğün davetiyesini whatsaapp ile göndediği iddiasına da yanıt verdi:

"Ben whatsaap'lara girip bakmıyorum kardeşim. Bazı numaralara bakmıyorum. Engelli değil. Ahmet benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Eski arkadaşım. Çok sevdiğim eski arkadaşım. Güzel şeyler yaşarsın, güzel maceralar yaşarsın sonra bir gün biter. İnsanlar hayatlarımıza girerler, eşimiz olarak girerler, arkadşımız olarak girerler, annemiz babamız olarak girerler... Sonra giderler... Hayat böyle bir şey"