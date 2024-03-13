Murat Cemcir'den küs olduğu Ahmet Kural hakkında yeni açıklama: Çok sevdiğim eski arkadaşım
Bir dönemin en sıkı dostlarından Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in aralarının açık olduğu bir süredir gündemdeydi. Kural'ın düğününe bile katılmayan Murat Cemcir'den çarpıcı açıklamalar geldi.
Çağlar Ertuğrul ve Ceyla Odman’ı aynı sahnede buluşturan ‘Override’ oyununun galası önceki gün Ataşehir’deki DasDas’da gerçekleşti. Galaya katılanlar arasında oyuncu Murat Cemcir de vardı.
Ahmet Kural'ın vizyona yeni giren filmini izlemediğini söyleyen Murat Cemcir; "Bizim aramızda bir küslük yok. Ben kimseye küsmem bana küser insanlar. Ben dururum. Gelirler barışırlar, sonra giderler..." dedi.
Murat Cemcir, eski dostunun düğün davetiyesini whatsaapp ile göndediği iddiasına da yanıt verdi:
"Ben whatsaap'lara girip bakmıyorum kardeşim. Bazı numaralara bakmıyorum. Engelli değil. Ahmet benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Eski arkadaşım. Çok sevdiğim eski arkadaşım. Güzel şeyler yaşarsın, güzel maceralar yaşarsın sonra bir gün biter. İnsanlar hayatlarımıza girerler, eşimiz olarak girerler, arkadşımız olarak girerler, annemiz babamız olarak girerler... Sonra giderler... Hayat böyle bir şey"
Murat Cemcir, muhabirlerin "Yollar yeniden kesişir" sözlerine ise "Gerek yok kardeşim" sözleriyle yanıt verdi