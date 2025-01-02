Murat Pilevneli ve Senem Özgören evlendi
Pilevneli Gallery'nin kurucusu Murat Pilevneli 9 aydır aşk yaşadığı Senem Özgören ile dün nikâh masasına oturdu.
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Ssanat tutkunu iş insanı Murat Pilevneli bir davetde tanıştığı meslektaşı Senem Özgören ile nikah masasına oturdu.
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Yakın aile dostlarının olduğu küçük bir davetle mutluluğa 'Evet' diyen ikili bu anları sevdikleriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
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2024 senesinin son haftasına evlenerek giren sanatsever çiftin şıklıkları ve birbirleriyle uyumları da beğeni topladı.
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Murat Pilevneli ile üçüncü eşi Sinem Özgören Pilevneli'nin ocak sonunda dostlarına düğün daveti vereceği öğrenildi.