Murat Pilevneli ve Senem Özgören evlendi

Pilevneli Gallery'nin kurucusu Murat Pilevneli 9 aydır aşk yaşadığı Senem Özgören ile dün nikâh masasına oturdu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Murat Pilevneli ve Senem Özgören evlendi - Resim : 1

Ssanat tutkunu iş insanı Murat Pilevneli bir davetde tanıştığı meslektaşı Senem Özgören ile nikah masasına oturdu.  

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Murat Pilevneli ve Senem Özgören evlendi - Resim : 2

Yakın aile dostlarının olduğu küçük bir davetle mutluluğa 'Evet' diyen ikili bu anları sevdikleriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.  

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Murat Pilevneli ve Senem Özgören evlendi - Resim : 3

2024 senesinin son haftasına evlenerek giren sanatsever çiftin şıklıkları ve birbirleriyle uyumları da beğeni topladı. 

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Murat Pilevneli ve Senem Özgören evlendi - Resim : 4

Murat Pilevneli ile üçüncü eşi Sinem Özgören Pilevneli'nin ocak sonunda dostlarına düğün daveti vereceği öğrenildi.