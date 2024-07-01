Murat Ünalmış: Candan öte canım...

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Albena İlieva ile (Nutiye Akar) ile dünya evine giren ünlü oyuncu Murat Ünalmış, sosyal medya hesabında oğluyla bir karesini paylaştı.

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Murat Ünalmış: Candan öte canım... - Resim : 1

"Gülcemal", ''Yer Gök Aşk'', "Bir Zamanlar Çukurova" ve "Deli Gönül" gibi yapımlarla tanınan Murat Ünalmış, geçtiğimiz yıl Albena İlieva ile (Nutiye Akar) ile dünya evine girmişti.

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Murat Ünalmış: Candan öte canım... - Resim : 2

Kısa bir süre önce baba olmanın sevincini yaşayan oyuncu Murat Ünalmış, oğluyla yeni karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Murat Ünalmış: Candan öte canım... - Resim : 3

Murat Ünalmış, oğluyla pozuna "Candan öte canım" notunu düştü.

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Murat Ünalmış: Candan öte canım... - Resim : 4

Oğluna Selim Baran adını veren Murat Ünalmış, babasıyla birlikte olan pozunu da takipçileriyle paylaşmıştı.