Murat Ünalmış: Candan öte canım...

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"Gülcemal", ''Yer Gök Aşk'', "Bir Zamanlar Çukurova" ve "Deli Gönül" gibi yapımlarla tanınan Murat Ünalmış, geçtiğimiz yıl Albena İlieva ile (Nutiye Akar) ile dünya evine girmişti.
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Kısa bir süre önce baba olmanın sevincini yaşayan oyuncu Murat Ünalmış, oğluyla yeni karesini sosyal medya hesabından paylaştı.
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Murat Ünalmış, oğluyla pozuna "Candan öte canım" notunu düştü.
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Oğluna Selim Baran adını veren Murat Ünalmış, babasıyla birlikte olan pozunu da takipçileriyle paylaşmıştı.