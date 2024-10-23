Murat Yıldırım eşi Iman Elbani'nin doğum gününü Cannes'te kutladı
Dünyanın en prestijli televizyon fuarı MIPCOM için Cannes'te bulunan Murat Yıldırım eşi Iman Elbani'nin doğum gününü kutladı.
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Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen, dünyanın en prestijli televizyon fuarı MIPCOM’da “Gizli Bahçe” rüzgarı esti.
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“Gizli Bahçe” başrol oyuncuları Ebru Şahin ve Murat Yıldırım katılımıyla 21 Ekim Pazartesi günü düzenlenen özel gecede, TV dünyasının ünlü dağıtımcı ve alımcılarının beğenisine sunuldu.
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Murat Yıldırım Cannese eşi Iman Elbani ile gitti. Ünlü oyuncu aynı zamanda eşinin doğum gününü de arkadaşları ile birlikte orada kutladı.
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İman Elbani doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Elbani paylaşımında Ebru Şahin’le karesine de yer verdi.