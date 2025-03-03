Murat Yıldırım ile eşi Iman Elbani'den romantik kar pozu
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım ile eşi Iman Elbani, sosyal medyadan pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Ünlü çiftten Elbani, eşiyle karda yeni karesini takipçileriyle paylaştı.
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Oyuncu Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı Iman Elbani ile nikah masasına oturmuştu.
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Ekim 2022'de kızı Miray'ın doğumuyla ilk kez baba olma mutluluğu yaşayan yakışıklı oyuncu, sosyal medyadan ailesiyle birlikte yer aldığı kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.
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Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Iman Elbani, eşiyle yeni karesini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Iman Elbani, karda eşine sarıldığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü çiftin keyifli anları büyük ilgi gördüm