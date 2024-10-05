Murat Yıldırım-İman Elbani çifti kızları Miray'ın 2. yaşını kutladı

Oyuncu Murat Yıldırım ve eşi İman Elbani, 2 yaşına giren kızları Miray için okulunda doğum günü partisi düzenledi. Doğum gününden kareleri İman Elbani sosyal medya hesabından paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Murat Yıldırım-İman Elbani çifti kızları Miray'ın 2. yaşını kutladı - Resim : 1

Murat Yıldırım , 2016 yılında dünyaevine girdiği Faslı İman Elbani'yle mutlu bir evlilik sürdürüyor. 

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Murat Yıldırım-İman Elbani çifti kızları Miray'ın 2. yaşını kutladı - Resim : 2

Ünlü çift, Ekim 2022'de ise kızları Miray'ı kucaklarına alarak anne baba olmanın mutluluğunu yaşadılar. 

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Murat Yıldırım-İman Elbani çifti kızları Miray'ın 2. yaşını kutladı - Resim : 3

Oyuncu Murat Yıldırım ve eşi İman Elbani'nin kızları Miray 2 yaşına girdi. 

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Murat Yıldırım-İman Elbani çifti kızları Miray'ın 2. yaşını kutladı - Resim : 4

Ünlü çift 2 yaşına giren kızları Miray için okulunda doğum günü partisi düzenledi.