Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'li Gizli Bahçe'nin yayın günü belli oldu! İşte Gizli bahçe dizisi konusu
NOW’ın, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’in paylaştığı yeni dizisi “Gizli Bahçe” nin yayın günü açıklandı. İşte Gizli bahçe dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi...
Yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği NOW TV'nin yeni dizisi “Gizli Bahçe” nin yayın günü açıklandı.
Gizli Bahçe, sırlarla örülü çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 15 Ekim Salı günü saat 20.00’de NOW’da izleyiciyle buluşacak.
Gizli Bahçe’nin konusu; Nazlı, oğlu Memo’yla yaşayan yoksul, bekar ve genç bir annedir. Memo’nun güçlü ve zengin amcası Demir Akçınar, vefat eden abisinin bir oğlu olduğunu öğrenince Memo’ya sahip çıkmak için peşlerine düşer. Nazlı’nın mesleğini öğrendiği anda, yeğeninin böyle bir kadının yanında büyümesine izin vermeyecektir. Memo’yu alabilmek için büyük bir savaş başlatır. Kendini bu mücadelenin içinde bulan Nazlı aslında Demir’in düşündüğü gibi biri değildir, daha büyük bir sırrı vardır. Nazlı ve Demir, Memo’nun iyiliği için savaşırken Akçınar ailesinin oyunları, yıllardır saklanan sırlar ve geçmişten gelen gölgeler onların bu savaşını daha da içinden çıkılmaz bir hale getirecektir.
Gizli Bahçe oyuncuları
Hikayesini Neşe Şen’in, senaristliğini Emre Özdür ve Hazar Kozice’nin, yönetmenliğini ise Recai Karagöz üstlendiği dizinin güçlü oyuncu kadrosunda; Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’e; Kerem Özdoğan, Ezgi Eyüboğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Uğur Çavuşoğlu, Zerrin Nişancı, Kubilay Karslıoğlu, Burcu Türünz, Gülin İyigün, Birsen Dürülü, Hakkı Ergök, Gamze Topuz, Cemil Büyükdöğerli, Yıldırım Memişoğlu, Sude Belkıs, Eren Dinç, Toprak Kahraman ve çocuk oyuncu Pamir Boyraz eşlik ediyor.