Murat Yıldırım'dan eşiyle romantik paylaşım: "Karda aşk"
Murat Yıldırım ve Faslı eşi Iman Elbani Yıldırım, kar tatiline çıktı. Ünlü oyuncu o anları sosyal medya hesabından "Karda aşk" notuyla paylaştı.
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45 yaşındaki ünlü oyuncu Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı güzel Iman Elbani ile dünyaevine girmişti.
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Ekim 2022'de kızı Miray'ın doğumuyla ilk kez anne- baba olmanın mutluluğunu yaşayan çiftin aşkı doludizgin devam ediyor.
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Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift kar tatiline çıktı.
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Ortak bir gönderi yayımlayan ikili tatillerinden özel anları bir araya getirdikleri bir video yayımladı. Ünlü çift , bulundukları bu romantik paylaşıma ise "Karda aşk" notunu düştü.