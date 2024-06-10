Murat Yıldırım'dan Teşkilat'a duygusal veda: Çok güzel anılar biriktirdim

Başrolünde Murat Yıldırım ve Aybüke Pusat'ın yer aldığı Teşkilat dizisi dün akşam sezon finali ile izleyici ile buluştu. Murat Yıldırım'ın son kez rol aldığı diziye duygusal bir veda etti.

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Murat Yıldırım'dan Teşkilat'a duygusal veda: Çok güzel anılar biriktirdim - Resim : 1

Pazar akşamları yayımlanan "Teşkilat" dizisinin sezon finaline Ömer karakterine hayat veren Murat Yıldırım'ın vedası damga vurdu.

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Murat Yıldırım'dan Teşkilat'a duygusal veda: Çok güzel anılar biriktirdim - Resim : 2

Yeni bir sinema filmine başlayacak Murat Yıldırım, ilk sezondan itibaren yer aldığı Teşkilat dizisine veda etti. 

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Murat Yıldırım'dan Teşkilat'a duygusal veda: Çok güzel anılar biriktirdim - Resim : 3

Duygusal bir paylaşım yapan oyuncuya başta Aybuke Pusat olmak üzere birçok oyuncu arkadaşından yorum geldi. 

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Murat Yıldırım'dan Teşkilat'a duygusal veda: Çok güzel anılar biriktirdim - Resim : 4

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Murat Yıldırım, "Mirayımın doğduğu günlerde kabul ettiğim Teşkilat’a bu akşam son bölümümle veda ediyorum. Çok güzel zamanlarım oldu, çok güzel anılar biriktirdim. İyi ki kabul ettim iyi ki oynadım.Teşkilat bir ailedir öncekilerle ve sonrakilerle. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. TEŞKİLAT SENİ BULUR" dedi.