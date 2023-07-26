Mustafa Ceceli'den Mustafa Sandal'a destek: Uzi'ye sakin olmasını tavsiye ederim

Mustafa Ceceli geçtiğimiz gece Ekin Uzunlar ile birlikte Tokat'ın Erbaa İlçesinde bir konser verdi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili Mustafa Sandal ve Uzi arasında yaşanan polemikle ilgili soruları da yanıtladı.

"BENİM ÖYLE EGOLARIM OLMADI"

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Ekin Uzunlar, Mustafa Sandal ile Rapçi Uzi arasında yaşanan tartışmayla ilgili "Benim öyle egolarım olmadı. Mustafa Sandal'ın en son çıkması bana daha etik geliyor. Uzi'de başarılı bir Rapçi. Ancak sonuç itibarıyla yılların Mustafa Sandal'ı var. Mustafa Sandal, piyasayı kasıp - kavururken biz daha çocuktuk. Uzi de kibarlık yapıp 'Mustafa Sandal benden sonra çıksın' diyebilirdi ama kendi düşüncesi kendi fikri tabii ki saygı duymamız lazım" dedi.

"ORTA YOLU BULACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

Mustafa Ceceli ise konuyla ilgili olarak "İnsanlar tabii ki fikirlerini paylaşabilirler ancak saygı ve sevgi çerçevesinde olmalı. Uzi yetenekli, ciddi bir kitleye sahip başarılı bir rapçi. Sakin olmasını tavsiye ederim bizim sektörümüz sanıldığı kadar büyük değil. Orta yolu bulacaklarını düşünüyorum, yakışan da budur. Organizasyonlar yapılırken belli başlı talepler oluyor. Belli bir sahne sıralaması oluyor. Organizasyonun iç dinamiklerini bilmediğim için bir şey diyemem. Mesele geçen hafta yurt dışında bir konserim vardı. Beş sanatçı çıkıyorduk, ben ikinci sıradaydım. Benim için çok önemli konular değil bunlar. Bizde hiyerarşi olmamalı" ifadelerini kullandı.