Mustafa Sandal'dan eşi Melis Sütşurup'a: Ben dünyanın en şanslı erkeğiyim

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Emina Jahovic'ten boşanan ünlü popçu, kendisinden 19 yaş küçük olan Melis Sütşurup ile 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti.
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Aşkları dolu dizgin devam eden çift, sosyal medya hesaplarında sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Ünlü çiftin aşk dolu pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağıyor.
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54 yaşındaki şarkıcı Mustafa Sandal, eşi Melis Sütşurup'un doğum gününü sosyal medya hesabından, birlikte olduğu bir kareyi romantik bir mesajla birleştirip kutladı.
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Sandal yaptığı paylaşıma, "Aşkım, dostum, yol arkadaşım, iyi ki doğdun ve hayatımdasın. Doğum günün vesilesi ile bir kez daha herkes bilsin isterim. Ben dünyanın en şanslı erkeğiyim" şeklindeki ifadelere yer verdi.