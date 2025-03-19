Mustafa Sandal'dan Güzide Duran'a: Güzelliği roket, ruhu nitrojen...

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile eski manken Güzide Duran bir araya geldi. Sandal'ın sosyal medya paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Mustafa Sandal'dan Güzide Duran'a: Güzelliği roket, ruhu nitrojen... - Resim : 1

2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile dünyaevine giren ve 16 yıllık evliliğinin bitme noktasında olduğu iddia edilen Güzide Duran, ünlü popçu Mustafa Sandal ile bir araya geldi.

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Mustafa Sandal'dan Güzide Duran'a: Güzelliği roket, ruhu nitrojen... - Resim : 2

Eşi Adnan Aksoy ile ayrılıkları sorulan Duran, "Evet doğru, bir süreçten geçiyoruz şu an" demişti.

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Mustafa Sandal'dan Güzide Duran'a: Güzelliği roket, ruhu nitrojen... - Resim : 3

55 yaşındaki Mustafa Sandal, model arkadaşı Güzide Duran ile birlikte yeni bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.

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Mustafa Sandal'dan Güzide Duran'a: Güzelliği roket, ruhu nitrojen... - Resim : 4

'GÜZELLİĞİ ROKET, RUHU NİTROJEN'

Sandal, paylaştığı karede Duran'ın güzelliğini ve enerjisini vurgulayarak; "Güzelliği roket, ruhu nitrojen... Bu kadın dur durak bilmeden nasıl yörüngeye çıkmasın?" ifadelerini kullandı.