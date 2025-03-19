Mustafa Sandal'dan Güzide Duran'a: Güzelliği roket, ruhu nitrojen...
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile eski manken Güzide Duran bir araya geldi. Sandal'ın sosyal medya paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
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2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile dünyaevine giren ve 16 yıllık evliliğinin bitme noktasında olduğu iddia edilen Güzide Duran, ünlü popçu Mustafa Sandal ile bir araya geldi.
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Eşi Adnan Aksoy ile ayrılıkları sorulan Duran, "Evet doğru, bir süreçten geçiyoruz şu an" demişti.
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55 yaşındaki Mustafa Sandal, model arkadaşı Güzide Duran ile birlikte yeni bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.
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'GÜZELLİĞİ ROKET, RUHU NİTROJEN'
Sandal, paylaştığı karede Duran'ın güzelliğini ve enerjisini vurgulayarak; "Güzelliği roket, ruhu nitrojen... Bu kadın dur durak bilmeden nasıl yörüngeye çıkmasın?" ifadelerini kullandı.