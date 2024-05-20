'Nafaka' krizi yaşayan Hilal Özdemir ile Hazım Körmükçü'nün kızı mezun oldu
Türkücü Hilal Özdemir'in Hazım Körmükçü ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Akya, liseden mezun oldu. Olaylı bir boşanma süreci yaşayan şarkıcı ve oyuncu, kızlarının mezuniyet fotoğraflarını sosyal medyada yayınladılar.
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Hilal Özdemir (53), 20 Nisan 2003 tarihinde oyuncu Hazım Körmükçü'yle (59) dünyaevine girmişti. Ada adında bir oğulları ve Akya adında kızları olan çift, 2014 yılında boşanmıştı.
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Türkücü Hilal Özdemir'in Hazım Körmükçü ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Akya, liseden mezun oldu. Özdemir, mezuniyet fotoğralarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
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Özdemir, paylaşımına şu notu düştü:
"Gururum aşkım kızım liseden mezun oldu. Rabbim tüm evlatlarımızın yolunu bahtını tahtını açık etsin iyilerle karşılaştırsın... Üniversite sınavında da bütün evlatlarımıza başarılar diliyorum. Emeği geçen bütün öğretmenlerimize yürekten teşekkür ederiz."