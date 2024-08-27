Nazan Öncel'in Tarkan anısı: 'Öl hatta orda' diyemem demişti

"BEN SEVGİLİME ÖL HATTA ORDA DİYEMEM" DEDİ

Stüdyoda Tarkan’la birlikte kayıt yapıyorduk. O da şarkıyı o kadar çok sevdi, öyle muhteşem okudu ki "Al şarkı senin olsun" dedik. Tarkan da "Çok teşekkür ederim, acayip gurur duydum ama ben sevgilime ‘Öl hatta orda’ diyemem" dedi. "Ben şarkıda da olsa derim" dedim ve kendim okudum.