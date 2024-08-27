Nazan Öncel'in Tarkan anısı: 'Öl hatta orda' diyemem demişti
Usta söz yazarı ve sanatçı Nazan Öncel, sözü ve müziği kendisine ait 'Beni Hatırla'ya 32 yıl aradan sonra klip çekti. Öncel, şarkının kayıtlarını yaptığı sırada Tarkan'a ait bir anısını anlattı.
Megastar Tarkan’ın 'Beni Hatırla' şarkısının stüdyo kayıtlarında kendisine eşlik ettiğini anlatan Nazan Öncel, Tarkan ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı.
"BEN SEVGİLİME ÖL HATTA ORDA DİYEMEM" DEDİ
Stüdyoda Tarkan’la birlikte kayıt yapıyorduk. O da şarkıyı o kadar çok sevdi, öyle muhteşem okudu ki "Al şarkı senin olsun" dedik. Tarkan da "Çok teşekkür ederim, acayip gurur duydum ama ben sevgilime ‘Öl hatta orda’ diyemem" dedi. "Ben şarkıda da olsa derim" dedim ve kendim okudum.
"DUŞ ALIRKEN YAZMIŞTIM"
Nazan Öncel, 32 yıl sonra yeniden viral olan Beni Hatırla hakkında, "Beni Hatırla şarkımız yazıldıktan yıllar sonra gündeme gelince başka türlü bir heyecan yarattı. Biz de el mahkum olarak bir klip çekelim dedik. Zamanında da klipsiz kalan öksüz bir şarkıydı, böylece hakkını teslim ettik."
"Düşündüm de ben bu şarkıyı 1992'de duş alırken yazmıştım. Duşa girmeden önce Beni Hatırla diye bir şarkım yoktu ama 10 dakika sonra doğmuştu. İşte her şarkının da da bir kaderi var şu hayatta" ifadelerini kullanmıştı.