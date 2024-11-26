Nazlı Sabancı, Kapadokya tatilinden pozlarını paylaştı
Sık sık seyahat eden Nazlı Kayı Sabancı bu kez annesi ve arkadaşlarıyla Kapadokya'ya gitti. Burada tarihi şehri gezerek güzelliklerini keşfeden Nazlı Sabancı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
1 / 10
2021'de nikâh masasına oturan Hacı Sabancı ile Zeynep Nazlı Sabancı'dan müjdeli haber gelmişti. İkili, 15 Ağustos'ta ilk kez anne ve baba olmuştu. Çift, dünyaya gelen bebeklerine 'Arzu Alara' adını vermişti.
2 / 10
Sık sık seyahat eden Nazlı Kayı Sabancı bu kez annesi ve arkadaşlarıyla Kapadokya'ya gitti.
3 / 10
Burada tarihi şehri gezerek güzelliklerini keşfeden Nazlı Sabancı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
4 / 10
Sosyetik güzelin pozlarını kısa sürede gündem oldu. Takipçileri Sabancı'nın paylaşımına "Hep güzel kalbinin güzelliği yüzünüze yansıyor", "Çok güzel bir kadın", "Etkileyici Kapadokya seninle renklenmiş", "Su gibisiniz", "Ne kadar asil ve ne kadar güzelsiniz" gibi yorumlarda bulundu.