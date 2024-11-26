Nazlı Sabancı, Kapadokya tatilinden pozlarını paylaştı

Sosyetik güzelin pozlarını kısa sürede gündem oldu. Takipçileri Sabancı'nın paylaşımına "Hep güzel kalbinin güzelliği yüzünüze yansıyor", "Çok güzel bir kadın", "Etkileyici Kapadokya seninle renklenmiş", "Su gibisiniz", "Ne kadar asil ve ne kadar güzelsiniz" gibi yorumlarda bulundu.