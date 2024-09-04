Nazlı Sabancı, kızı Arzu Alara'yla deniz keyfi yaptı
Yaz tatilinin çoğunu eşi Hacı Sabancı'yla birlikte Bodrum'da geçiren Nazlı Sabancı, Arzu Alara'yla deniz keyfi yaparken pozunu paylaştı.
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Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı, 10 Ekim 2021’de Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında sade bir törenle dünyaevine girmişti.
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25 Haziran 2022’de de Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün yapan çiftin ilk bebekleri de 15 Ağustos 2023'te dünyaya geldi. Ünlü çift, kızlarına Arzu Alara adını verdi.
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Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı'nın henüz yüzünü göstermediği kızları Arzu Alara, geçtiğimiz günlerde 1 yaşına bastı. Ünlü çift, çocuklarının doğum gününü teknede kutladı.
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Yaz tatilinin büyük bir bölümünü eşi Hacı Sabancı'yla birlikte Bodrum'da geçiren Nazlı Sabancı, kızı Arzu Alara'yla deniz keyfi yaparken pozunu paylaştı.