Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı çiftinin kızları Arzu Alara, 1 yaşına girdi
Geçtiğimiz yıl 15 Ağustos'ta kızı Arzu Alara'yı kucaklarına alan Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı çifti kızları için 1. yaş kutlaması yaptı.
1 / 10
Hacı Sabancı 2021 yılında Nazlı Sabancı nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift geçtiğimiz yıl 15 Ağustos'ta kızı Arzu Alara'yı kucaklarına aldılar.
2 / 10
Sabancı ailesi, doğduğu günden beri yüzünü paylaşmadıkları Arzu Alara içi mütevazi bir 1.yaş kutlaması yaptı.
3 / 10
Aile arasında yapılan kutlama, Bodrum'a demirledikleri yatlarında yapıldı.
4 / 10
Basit balon süslemeler ve civciv temalı pasta ile kutlanan yeni yaş için anne Nazlı Sabancı ve babanne Arzu Sabancı paylaşımlarda bulundu.