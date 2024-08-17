Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı çiftinin kızları Arzu Alara, 1 yaşına girdi

Geçtiğimiz yıl 15 Ağustos'ta kızı Arzu Alara'yı kucaklarına alan Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı çifti kızları için 1. yaş kutlaması yaptı.

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Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı çiftinin kızları Arzu Alara, 1 yaşına girdi - Resim : 1

Hacı Sabancı 2021 yılında Nazlı Sabancı nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift geçtiğimiz yıl 15 Ağustos'ta kızı Arzu Alara'yı kucaklarına aldılar.

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Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı çiftinin kızları Arzu Alara, 1 yaşına girdi - Resim : 2

Sabancı ailesi, doğduğu günden beri yüzünü paylaşmadıkları Arzu Alara içi mütevazi bir 1.yaş kutlaması yaptı. 

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Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı çiftinin kızları Arzu Alara, 1 yaşına girdi - Resim : 3

Aile arasında yapılan kutlama, Bodrum'a demirledikleri yatlarında yapıldı.

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Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı çiftinin kızları Arzu Alara, 1 yaşına girdi - Resim : 4

Basit balon süslemeler ve civciv temalı pasta ile kutlanan yeni yaş için anne Nazlı Sabancı ve babanne Arzu Sabancı paylaşımlarda bulundu.