Nazlı Sabancı'dan yeni çekirdek aile pozu: "Biz"
Nazlı Sabancı'dan klasikleşen 'çekirdek aile' pozuna yenisini ekledi. Çift kızlarının yüzünü göstermeden çektirdikleri kareyi sosyal medya hesabından yayınladı.
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Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı, 10 Ekim 2021’de Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında sade bir törenle dünyaevine girmişti.
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25 Haziran 2022’de de Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün yapan çiftin ilk bebekleri de 15 Ağustos 2023'te dünyaya geldi.Ünlü çift, kızlarına Arzu Alara adını verdi.
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Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı'nın henüz yüzünü göstermediği kızları Arzu Alara, geçtiğimiz günlerde 1 yaşına bastı. Ünlü çift, çocuklarının doğum gününü teknede kutladı.
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Sosyetik çift daha sonra da İstanbul'a dönünce kızları için görkemli bir parti düzenledi.