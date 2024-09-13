Nebahat Çehre ve Çağla Şıkel'den Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'e destek
İdil Bilgen, Miss Turkey 2024 birincisi seçilmesinin ardından sosyal medyada linç edildi. Eski güzellerden Nebahat Çehre ile Çağla Şıkel, Bilgen'e destek çıktı.
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Ülkemizi uluslararası güzellik yarışmalarında temsil edecek olan genç kızların belirlendiği 'Miss Turkey 2024'te birinci İdil Bilgen seçildi.
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Sosyal medyada Birgen'in Miss Turkey seçilmesi hakkında olumsuz yorumlar yapıldı.
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Sosyal medyada linç edilen İdil Bilgen'e iki Türkiye eski güzeli sahip çıktı.
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1960 Miss Turkey birincisi Nebahat Çehre "Ben kızımızı çok beğendim. Yolu, bahtı açık olsun" notuyla paylaşım yaptı.