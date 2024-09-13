Nebahat Çehre ve Çağla Şıkel'den Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'e destek

İdil Bilgen, Miss Turkey 2024 birincisi seçilmesinin ardından sosyal medyada linç edildi. Eski güzellerden Nebahat Çehre ile Çağla Şıkel, Bilgen'e destek çıktı.

Elele Online

Elele Online
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Nebahat Çehre ve Çağla Şıkel'den Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'e destek - Resim : 1

Ülkemizi uluslararası güzellik yarışmalarında temsil edecek olan genç kızların belirlendiği 'Miss Turkey 2024'te birinci İdil Bilgen seçildi.

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Nebahat Çehre ve Çağla Şıkel'den Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'e destek - Resim : 2

Sosyal medyada Birgen'in Miss Turkey seçilmesi hakkında olumsuz yorumlar yapıldı.

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Nebahat Çehre ve Çağla Şıkel'den Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'e destek - Resim : 3

Sosyal medyada linç edilen İdil Bilgen'e iki Türkiye eski güzeli sahip çıktı. 

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Nebahat Çehre ve Çağla Şıkel'den Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'e destek - Resim : 4

1960 Miss Turkey birincisi Nebahat Çehre  "Ben kızımızı çok beğendim. Yolu, bahtı açık olsun" notuyla paylaşım yaptı.