Necla Nazır'dan Ferdi Tayfur'un vefatıyla ilgili ilk mesaj

'RABBİM REGAİP KANDİLİ'NDE ALDI'

Necla Nazır, “Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili’nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş” dedi.