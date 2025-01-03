Necla Nazır'dan Ferdi Tayfur'un vefatıyla ilgili ilk mesaj

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, dün akşam 79 yaşında hayatını kaybetti. Birçok ünlü peş peşe taziye mesajı paylaştı. Son olarak eski eşi oyuncu Necla Nazır da taziye mesajı yayınlamayı ihmal etmedi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Necla Nazır'dan Ferdi Tayfur'un vefatıyla ilgili ilk mesaj - Resim : 1

Şarkılarıyla müzik dünyasında, rol aldığı filmlerle Türk sinemasında derin izler bırakan Ferdi Tayfur'un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

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Necla Nazır'dan Ferdi Tayfur'un vefatıyla ilgili ilk mesaj - Resim : 2

Acı haberi alan sanatçının eski eşi Necla Nazır da Ferdi Tayfur ile ilgili taziye mesajı yayınladı.

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Necla Nazır'dan Ferdi Tayfur'un vefatıyla ilgili ilk mesaj - Resim : 3

'RABBİM REGAİP KANDİLİ'NDE ALDI'

Necla Nazır, “Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili’nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş” dedi.