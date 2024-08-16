Nehir Erdoğan, tatil pozlarıyla birlikte yapılacaklar listesini paylaştı

Datça'da tatil yapan oyuncu Nehir Erdoğan, şişme kano sörf tahtası üzerinde pozlarını ve yapılacaklar listesini sosyal medya hesabından paylaştı.

1 / 5
Nehir Erdoğan, tatil pozlarıyla birlikte yapılacaklar listesini paylaştı - Resim : 1

Yabancı Damat dizisinde Özgür Çevik ile başrolü paylaşan Nehir Erdoğan, dizinin yayınlandığı 2007 senesinde büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

2 / 5
Nehir Erdoğan, tatil pozlarıyla birlikte yapılacaklar listesini paylaştı - Resim : 2

Sonrasında birçok yapımda yer alan Nehir Erdoğan, şimdi ise yaz tatilinin keyfini çıkarıyor.

3 / 5
Nehir Erdoğan, tatil pozlarıyla birlikte yapılacaklar listesini paylaştı - Resim : 3

Muğla Datça'da tatil yapan Ünlü oyuncu, mavi mayosuyla şişme kano sörf tahtası üzerinde pozlarını ve haziran ayında yapılacaklar listesinin TBT'sini takipçileriyle paylaştı.

4 / 5
Nehir Erdoğan, tatil pozlarıyla birlikte yapılacaklar listesini paylaştı - Resim : 4

44 yaşındaki Erdoğan, yayımladığı gönderilere; "Olduğu kadar, azı karar, çoğu zarar" şeklindeki ifadeyi ekledi.