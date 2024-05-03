Neşe Erberk'in kızı Alin mezun oldu

Avrupa eski güzeli Neşe Erberk 2008'de boşandığı Ayk Gurdikyan'ın ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Alin Gurdikyan, Florida International University'nin psikoloji bölümünden mezun oldu.
1983'te Türkiye Güzeli, 1984'te Avrupa Güzeli seçilen Neşe Erberk, sosyal medya hesabından mezuniyet için gittiği Amerika'da paylaşım yaptı.
'BU GURUR ANINI PAYLAŞIRKEN GÖZLERİM BUĞULUYDU'
"Alin'im mezun oldu. Uluslararası Florida Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü yüksek başarıyla bitirdi. Şimdi de master programı için yeni dönemde Miami Üniversitesi'ne hazırlık yapıyor. Babası Ayk ve kardeşi Lara Gurdikyan ile bu gurur anını keyifle paylaşırken gözlerim buğuluydu" notuyla paylaştı.
Neşe Erberk, 1999 yılında Ayk Gurdikyan ile dünyaevine girmişti. Çift aynı yıl üçüzleri Alin, Lara ve Selin’i kucağına almıştı. Çift, 2008 yılında yollarını ayırmıştı.