Neslihan Atagül Doğulu, New York Times Meydanı'nda

Neslihan Atagül Doğulu, New York Times Meydanı’ndaki Nasdaq Kulesi’nde sergilenen ‘I AM’ kampanyasında yer alan tek Türk oyuncu oldu.

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Neslihan Atagül Doğulu, New York Times Meydanı'nda - Resim : 1

New York Times Meydanı’nda Nasdaq Kulesi’nde sergilenen ve kadınların küresel nesneleştirme kültürüne meydan okumayı amaçlayan "I AM" kampanyasında yer alan Neslihan Atagül, kampanyadaki tek Türk oyuncu oldu.

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Neslihan Atagül Doğulu, New York Times Meydanı'nda - Resim : 2

AMAÇ: FARKINDALIK YARATMAK

Kâr amacı gütmeyen We Do It Together prodüksiyon şirketi tarafından hayata geçirilen kampanya, kadınların medya ve toplumda nasıl algılandığına yönelik farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

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Neslihan Atagül Doğulu, New York Times Meydanı'nda - Resim : 3

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER YER ALDI

Neslihan Atagül Doğulu’nun yanı sıra, kampanyada Diane Warren, Catherine Hardwicke ve Chiara Tilesi gibi dünyaca ünlü isimler de yer alıyor.

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Neslihan Atagül Doğulu, New York Times Meydanı'nda - Resim : 4

"BEN BENZERSİZİM"

"I AM" kampanyasındaki her bir başarılı kadın “Ben” ifadesiyle başlayan cesur beyanı ile, kadınların nesneleştirilmesine karşı güçlü bir duruş sergiliyor. Neslihan ise ‘Ben benzersizim’ dedi.