Neslihan Atagül imajını değiştirdi! Son hali beğeni topladı

Yeni saç modelini soran muhabirlere Atagül; “Saçlarım her hangi bir proje için değil içimden geldiği için kestirdim, çok uzun zamandır düz saç kullanıyordum, çok yakında Milano'ya gidiyorum, orada bir televizyon programına katılacağım, çok heyecanlıyım" dedi.