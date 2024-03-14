Neslihan Atagül imajını değiştirdi! Son hali beğeni topladı
Oyuncu Neslihan Atagül, önceki gün Etiler'de bir restoran çıkışı objektiflere yansıdı. Yeni saç stili ve kovboy çizmeleri ile dikkat çeken Atagül, ayaküstü basın mensuplarının soruları cevapladı.
İlk kez Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği 'Deniz' karakteriyle ekranlara gelen Neslihan Atagül, 'Fatih Harbiye' ve 'Kara Sevda' gibi başarılı yapımlarda rol aldı. Özel hayatına dair söylentilerle sık sık gündeme gelen Neslihan Atagül, gündemden düşmüyor.
Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre;Neslihan Atagül, önceki gün Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Yeni saç stili ve kovboy çizmeleri ile ayaküstü soruları cevapladı.
Yeni saç modelini soran muhabirlere Atagül; “Saçlarım her hangi bir proje için değil içimden geldiği için kestirdim, çok uzun zamandır düz saç kullanıyordum, çok yakında Milano'ya gidiyorum, orada bir televizyon programına katılacağım, çok heyecanlıyım" dedi.
Son olarak eşi Kadir Doğulu ile 'Gecenin Ucunda' dizisinde rol alan Atagül, "Bugün de Milano'ya gidiyorum. Orada bir televizyon programına katılacağım, onun toplantısı vardı. Çok heyecanlıyım" dedi.