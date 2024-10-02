Neslihan Atagül: Kadir hamileliği duyunca 15 dakika boyunca...
2016 yılında kendi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile dünya evine giren ve geçtiğimiz ay hamile olduğunu açıklayan Neslihan Atagül, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Atagül, hamilelik haberini eşine ilk söylediği anları anlattı.
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Fatih Harbiye dizisinde birlikte rol aldıktan sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çifti, anne-baba olmak için gün sayıyor.
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Neslihan Atagül, hamileliğini "Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" sözleriyle duyurmuştu.
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İTALYA'DA CİNSİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI
İtalya'da katıldığı bir programda da bebeğinin cinsiyetini açıklayan Neslihan Atagül, oğlu olacağını belirtmişti.
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Heyecanı günden güne büyüyen ve oğluna kavuşmak için gün sayan ünlü oyuncu, duygularını ilk kez anlattı.
Gazete Magazin'in haberine göre; Atagül, "Çok mutluyuz, neşemiz keyfimiz yerinde şükür. İnsan çok da bir şey söyleyemiyormuş açıkçası" dedi.