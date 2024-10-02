Neslihan Atagül: Kadir hamileliği duyunca 15 dakika boyunca...

Heyecanı günden güne büyüyen ve oğluna kavuşmak için gün sayan ünlü oyuncu, duygularını ilk kez anlattı.

Gazete Magazin'in haberine göre; Atagül, "Çok mutluyuz, neşemiz keyfimiz yerinde şükür. İnsan çok da bir şey söyleyemiyormuş açıkçası" dedi.