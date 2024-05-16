Neslihan Atagül: Kadir'in en güzel hediyesi benim

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Kendi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile 2016 yılında dünya evine giren Neslihan Atagül, gazetecilerin “Hediye aldınız mı?” sorusuna yanıt verdi.
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"ONUN EN GÜZEL HEDİYESİ BENİM"
Ünlü oyuncu, ''Hediye almadım, bizim aramızda öyle şartnameler yok. Zaten onun en güzel hediyesi benim” diye yanıt verdi.
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"BEN ONUNLA ÖMRÜMÜ PAYLAŞIYORUM"
Yoğun tempoda çalışmanın eşi ile ilişkisini etkilemediğini söyleyen Neslihan Atagül, “İkimizin de aynı projede yer alması kötü değil. Ben onunla ömrümü paylaşıyorum.” açıklamasında bulundu.
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