Neslihan Atagül: Kadir'in en güzel hediyesi benim

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Neslihan Atagül, evliliğiyle ilgili muhabirlere samimi açıklamalarda bulundu.

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Neslihan Atagül: Kadir'in en güzel hediyesi benim - Resim : 1

Kendi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile 2016 yılında dünya evine giren Neslihan Atagül, gazetecilerin “Hediye aldınız mı?” sorusuna yanıt verdi.

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Neslihan Atagül: Kadir'in en güzel hediyesi benim - Resim : 2

"ONUN EN GÜZEL HEDİYESİ BENİM"

Ünlü oyuncu, ''Hediye almadım, bizim aramızda öyle şartnameler yok. Zaten onun en güzel hediyesi benim” diye yanıt verdi.

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Neslihan Atagül: Kadir'in en güzel hediyesi benim - Resim : 3

"BEN ONUNLA ÖMRÜMÜ PAYLAŞIYORUM"

Yoğun tempoda çalışmanın eşi ile ilişkisini etkilemediğini söyleyen Neslihan Atagül, “İkimizin de aynı projede yer alması kötü değil. Ben onunla ömrümü paylaşıyorum.” açıklamasında bulundu.

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Neslihan Atagül: Kadir'in en güzel hediyesi benim - Resim : 4