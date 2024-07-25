Neslihan Atagül: Kimseye aldırmadığım zaman kendimle çok gurur duyuyorum

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, dünyada en çok izlenen YouTube programlarından biri olan ABTalks’a konuk oldu.

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Neslihan Atagül: Kimseye aldırmadığım zaman kendimle çok gurur duyuyorum - Resim : 1

Sunuculuğunu Anas Bukhash’ın yaptığı programa daha önce dünyaca ünlü yıldızlar da katılmıştı. Bunlardan bazıları; Will Smith, Priyanka Chopra, Lewis Hamilton, Zinedine Zidane ve Jessica Alba gibi isimlerdi.

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Neslihan Atagül: Kimseye aldırmadığım zaman kendimle çok gurur duyuyorum - Resim : 2

Bukhash’ın sorularına oldukça samimi cevaplar veren Atagül, bir kez daha herkesi kendine hayran bıraktı.

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Neslihan Atagül: Kimseye aldırmadığım zaman kendimle çok gurur duyuyorum - Resim : 3

'YALNIZ BÜYÜMEK BANA ÇOK ŞEY KATTI'

Atagül, anne babasının çalıştığı için yalnız büyüdüğünü ve bu durumun ona çok şey kattığını söyleyen Neslihan Atagül Doğulu, yalnızlıkta içindeki cılız sesi daha net duyduğunu ve bu sayede çok gözlem yapan ve heyecanlanacak yeni şeyler arayan bir çocuk olarak büyüdüğünü belirtti. Kendini keşfinde en büyük katkıyı sağlayan özelliğinin bu olduğunu vurguladı.

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Neslihan Atagül: Kimseye aldırmadığım zaman kendimle çok gurur duyuyorum - Resim : 4

"DAYATILAN DEĞİL NE HİSSETTİĞİN DEĞERLİ"

Günümüzün en büyük probleminin insanların “kim ne der” endişesiyle yaşaması olduğunu belirten Atagül, her şeyin durumlara, duygulara ve insanların göstermek istedikleri kişiliklerine göre değiştiğini düşündüğünü söyledi.