Neslihan Atagül: Kimseye aldırmadığım zaman kendimle çok gurur duyuyorum

'YALNIZ BÜYÜMEK BANA ÇOK ŞEY KATTI'

Atagül, anne babasının çalıştığı için yalnız büyüdüğünü ve bu durumun ona çok şey kattığını söyleyen Neslihan Atagül Doğulu, yalnızlıkta içindeki cılız sesi daha net duyduğunu ve bu sayede çok gözlem yapan ve heyecanlanacak yeni şeyler arayan bir çocuk olarak büyüdüğünü belirtti. Kendini keşfinde en büyük katkıyı sağlayan özelliğinin bu olduğunu vurguladı.