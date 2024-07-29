Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan müjdeli haber! Bebek bekliyorlar

2016 yılından bu yana kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile mutlu bir beraberliği olan Neslihan Atagül bebek beklediğini duyurdu.

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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan müjdeli haber! Bebek bekliyorlar - Resim : 1

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun "Fatih Harbiye" dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüş ve 2016 yılında dünyaevine girmişti. 

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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan müjdeli haber! Bebek bekliyorlar - Resim : 2

Magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan Atagül ile Doğulu, geçtiğimiz haftalarda 8. evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı. 

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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan müjdeli haber! Bebek bekliyorlar - Resim : 3

Kadir Doğulu ile mutlu bir beraberliği olan Neslihan Atagül'den müjdeli bir haber geldi. Ünlü oyuncu bebek beklediğini duyurdu. 

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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan müjdeli haber! Bebek bekliyorlar - Resim : 4

Atagül, göbeğini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşarak  "Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam;

Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz." notunu düştü. 