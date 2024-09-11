Neslihan Atagül'den İtalya pozları
4 aylık hamile Neslihan Atagül'den İtalya sokaklarında yeni pozlar geldi. Atagül'ün İtalya pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
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2016 yılından bu yana mutlu evlilikleri süren Neslihan Atagü ve meslektaşı Kadir Doğulu'dan birkaç hafta önce müjdeli haber geldi.
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Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün bebeğinin cinsiyeti de geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu.
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Kız bebek bekleyen ünlü çiftten Neslihan Atagül tatil için İtalya'ya gitti. Atagül'ün İtalya pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
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Öte yandan geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayanlara teşekkür eden Neslihan Atagül de duygularını "Ben mutluyum hem de çok... Eşimle, ailemle, heyecanla ve hasretle beklediğimiz evladımızla çok mutluyuz. Güzel dilekleriniz, dualarınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. Sizler de iyi ki varsınız" sözleriyle dile getirmişti.