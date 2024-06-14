Neslihan Atagül'den sahilde yeni kareler: "Sabah 05.00- İstanbul"
Geçtiğimiz günlerde evinin bahçesinde toprak işleriyle ilgilenen oyuncu Neslihan Atagül şimdi de İstanbul sahillerinde sabah saatlerinde keyif yaptı. Atagül, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
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Kadir Doğulu (41) ve Neslihan Atagül (31), 2016 yılında görkemli bir düğünle nikâh masasına oturmuştu. Her fırsatta birbirine olan aşklarını dile getiren ikili, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor.
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Son dönemde kendini bahçe işlerine veren oyuncu Neslihan Atagül, emeğinin karşılığını aldı. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde lüks evindeki bahçesine ektiği tohumların sonuç verdiğini paylaşmıştı.
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Neslihan Atagül şimdi de İstanbul sahillerinde eline kamerası ile sabah saatlerinde keyif yaptı.
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Atagül, o anları "Sabah 05.00- İstanbul" sosyal medya hesabından yayınladı.