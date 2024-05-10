Neslihan Yargıcı'dan Nilüfer'e sert eleştiri: İtibarına yazık!
Ankara'da konser veren ve sevenleriyle buluşan sanatçı Nilüfer, transparan bir elbise giyerek çıktı. Ünlü modacı Neslihan Yargıcı'dan Nilüfer'in giydiği kıyafete tepki gecikmedi.
Geçtiğimiz akşam Ankara'da sahne alan Nilüfer, mayo üzerine ince transparan elbise tercih ederek hayranlarını şaşırttı.
'BAKTIM HERKES TRANSPARAN'
Sahnede "Baktım herkes transparan, bir ben mi kaldım ahlak nöbetçisi? Bana ne ya, çıktım bakın. Ne var ayrıca, insanlar sokakta giyiyor! Neticede bacak işte" yorumunu yaptı.
Nilüfer'in kıyafeti sosyal medyada gündem olurken, modacı Neslihan Yargıcı'dan sert bir eleştiri geldi.
Yargıcı, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
'GEÇEN SENELERE YAZIK, İTİBARA YAZIK'
"Gördüğüm an çok yadırgadım. Mesele bacak açık, kapalı meselesi değil. Kariyer, ses, duruş, Türkiye'nin en iyi seslerinden. Düz siyah bir elbise yeterliydi bence. Aksesuvarlara bile gerek yok. Kendisi pırlanta değerinde. Şaka yapmıyorum. Geçen senelere yazık! O itibara yazık! Kıyafeti tasarlayan yeni yetme olmalı."