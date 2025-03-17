Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin aşklarını ilan etti
Ünlü oyuncu Nesrin Cevadzade ile Pamir Pekin, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan aşk dedikodularını doğrulayarak sosyal medyada paylaşımda bulundular.
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Ekranlara veda etmeye hazırlanan Sandık Kokusu dizisinde birbirlerine aşık iki kişiyi canlandıran Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in rol arkadaşlıkları aşka dönüştü.
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Son dönemde aşk iddialarıyla adından söz ettiren Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz haftalarda Sandık Kokusu'ndaki partneri Pamir Pekin ile yaptığı paylaşımla kafaları karıştırmıştı.
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Daha önce de aşk iddialarıyla gündeme gelen ikiliden Pamir Pekin, sosyal medya hesabından Nesrin Cavadzade'yle birlikte fotoğraflarını paylaştı.
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Oyuncu çift, böylelikle birlikteliklerini sosyal medyadan ilan etmiş oldu.