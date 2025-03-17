Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin aşklarını ilan etti

Ünlü oyuncu Nesrin Cevadzade ile Pamir Pekin, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan aşk dedikodularını doğrulayarak sosyal medyada paylaşımda bulundular.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin aşklarını ilan etti - Resim : 1

Ekranlara veda etmeye hazırlanan Sandık Kokusu dizisinde birbirlerine aşık iki kişiyi canlandıran Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in rol arkadaşlıkları aşka dönüştü.

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Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin aşklarını ilan etti - Resim : 2

Son dönemde aşk iddialarıyla adından söz ettiren Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz haftalarda Sandık Kokusu'ndaki partneri Pamir Pekin ile yaptığı paylaşımla kafaları karıştırmıştı.

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Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin aşklarını ilan etti - Resim : 3

Daha önce de aşk iddialarıyla gündeme gelen ikiliden Pamir Pekin, sosyal medya hesabından Nesrin Cavadzade'yle birlikte fotoğraflarını paylaştı.

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Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin aşklarını ilan etti - Resim : 4

Oyuncu çift, böylelikle birlikteliklerini sosyal medyadan ilan etmiş oldu.