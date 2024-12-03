Nesrin Cavadzade ödül törenindeki beyaz elbisesi ile dikkat çekti
Şu sıralar Sandık kokusu dizisinde Ayça karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki akşam bir ödül gecesinde davetliydi. Ünlü oyuncu, beyaz renkte boğazlı ilginç derin dekolteli elbisesiyle dikkat çekti.
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Oyuncu Nesrin Cavadzade, başarılı oyunculuğu ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren isimler arasında yer alıyor.
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Şimdilerde Sandık kokusu dizisinde Ayça karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki akşam bir ödül gecesinde davetliydi.
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Ünlü oyuncu, beyaz renkte boğazlı derin dekolteli elbisesiyle dikkatleri üzerine topladı.
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Ön tarafı boyundan beline kadar komple dekolteden oluşan bir elbise tercih eden Cavadzade'nin tarzıyla ilgili birçok yorum yapıldı. Bazıları ünlü oyuncunun stilini çok iddialı bulurken bazıları da cesur ve güzel buldu.