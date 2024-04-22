Nesrin Cavadzade'den 'kıvrımsız vücut' eleştirilerine fotoğraflı yanıt

Yasak Elma, Bizim Hikaye, Üç Kuruş gibi başarılı dizilerde rol alan Nesrin Cevadzade, sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaştı.

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Nesrin Cavadzade'den 'kıvrımsız vücut' eleştirilerine fotoğraflı yanıt - Resim : 1

Son olarak 'Şahane Hayatım'da 'Melisa' karakterine hayat veren Nesrin Cevadzade, bikini pozlarını takipçileriyle paylaştı. 

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Nesrin Cavadzade'den 'kıvrımsız vücut' eleştirilerine fotoğraflı yanıt - Resim : 2

Zayıflığı ile dikkat çeken Cevadzade, "kıvrımsız" ve "çok ince" şeklinde yorumlara yeni fotoğraflarla yanıt verdi.

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Nesrin Cavadzade'den 'kıvrımsız vücut' eleştirilerine fotoğraflı yanıt - Resim : 3

'SİZ KIVRIMSIZ DİYİNCE BASAMAKTAN DESTEK ALDIM'

Nesrin Cavadzade, yayınladığı fotoğraflara; "Siz kıvrımsız deyince basamaktan destek aldım. Bana yetiyo be aşko" ifadelerini kullandı.

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Nesrin Cavadzade'den 'kıvrımsız vücut' eleştirilerine fotoğraflı yanıt - Resim : 4

Ünlü oyuncu başka bir gönderisine de, "Herkesin kadınların nasıl olması gerektiğine dair ne çok fikri var. Hadi iyi günler." dedi.