Netflix'ten Will Smith kararı! Yeni filminin yapımı durduruldu

Dünyaca ünlü oyuncu Will Smith, Oscar Töreni'nde sunucu Chris Rock'a eşinin hastalığı nedeniyle kazıttığı saçları ile dalga geçmesinin ardından attığı tokatla gündeme oturmuştu. Netflix, Will Smith'in kadrosunda yer aldığı aksiyon-gerilim filmi için kararını verdi.

PROJE RAFA KALDIRILDI

Hollywood Reporter’da yer alan habere göre, Netflix acil yönetmen arayışındayken, oyuncu Will Smith’in Oscar töreninde eşinin rahatsızlığıyla ilgili şaka yapan sunucu Chris Rock’a tokat attığı olay yaşandı. Netflix’in film projesini rafa kaldırdığı öğrenildi.

Fast and Loose, bir suç örgütü liderinin geçirdiği saldırıdan sonra hafızasını kaybetmesini konu alacaktı. Filminin prodüksiyonunun devam edip etmeyeceği, Will Smith yerine başka bir oyuncu bulunup bulunmayacağı henüz bilinmiyor.

TÖRENDE NELER OLMUŞTU?

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar Ödülleri, geçtiğimiz hafta 94. kez düzenlenmişti. Oyuncu Will Smith'in eşine söylediği sözlerden dolayı sahneye çıktığında komedyen Chris Rock'a tokat atması ödül törenini gölgede bırakmıştı.

Herkes "King Richard" filmiyle kazandığı Oscar ödülünün geri alınıp, alınmayacağını merakla beklerken ünlü aktör, 'Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa ettiğini açıklamıştı. Rock'a tokat atan Smith, ardından Instagram paylaşımında, Akademi'den, sunucu Chris'ten, geceye katılanlardan ve dünyanın dört bir yanından izleyen herkesten özür dilediğini belirtmişti.