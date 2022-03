Will Smith, tokat attığı Chris Rock'tan özür diledi: 'Davranışım kabul edilemez ve bağışlanamaz'

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, bu yıl 94. kez sahiplerini buldu. Geçen yıl koronavirüs nedeniyle sınırlı sayıda davetliyle gerçekleştirilen tören, bu sene ise pandemi öncesinde olduğu gibi yine geniş bir katılımla düzenlendi. Törene ünlü oyuncu Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokat atması damga vurdu.

Tokat olayından 40 dakika sonra tenis yıldızları Serena ve Venus Williams’ın babaları Richard Williams’ı canlandırdığı King Richard isimli filmdeki performansıyla da en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Smith ödül konuşmasında da Akademi’den özür dilemiş fakat Rock’ın adını ağzına almamıştı. Will Smith'ten yeni açıklama: geldi.

Sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yapan Smith, “Şiddetin her türü zehirli ve yıkıcı. Benim dün geceki hareketlerim kabul edilemez ve affedilemez. Espriler işin bir parçası fakat Jada’nın sağlık durumuyla ilgili bir espri bana çok fazla geldi ve duygusal davrandım. Kamuoyunun önünde senden özür dilemek istiyorum Chris. Sınırı aştım ve hatalıydım. Çok utandım ve hareketlerim olmak istediğim adamı göstermiyor. Dünyada şiddete yer olmamalı” dedi.

Akademi'den de özür dileyen oyuncu "Hepimiz için müthiş bir yolculuk olan gecenin davranışım yüzünden lekelenmesinden çok üzgünüm" diye ekledi.

Chris Rock, Smith’in özrü ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Will Smith'in Oscar törenlerindeki eylemlerini "kınadığını" ve davranışlarına ilişkin resmi bir inceleme başlattığını söyledi. Akademi, Will Smith'in eylemlerini kınayan bir bildiri yayınladı ve bir soruşturma başlatacağını duyurdu. Akademinin yönetim kurulu konuyu görüşmek üzere Çarşamba günü toplanacağını da açıkladı. Ayrıca konuya ilişkin Twitter'da duyuru yapan Akademi şu sözleri söyledi: "Akademi hiçbir şekilde şiddeti hoş görmez. Bu gece, dünyadaki meslektaşları ve film severler tarafından seçilen 94. Akademi Ödülleri kazananlarımızı kutlamaktan mutluluk duyuyoruz," diyerek odak noktasını Oscar kazananlarına çevirdi.

The Academy does not condone violence of any form.



Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.