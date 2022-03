Chris Rock tokattan sonra ilk kez konuştu: "Hâlâ olayları algılamaya çalışıyorum"

Pazar günü gerçekleşen Oscar Ödül Töreni'nde sunucu Chris Rock, Jada Pinkett Smith'in rahatsızlığı hakkında şaka yapmıştı. Will Smith bu olay üzerine komedyen Chris Rock'a "Karımın adını ağzına bir daha alma!" diyerek tokat attı.

Olaydan sonra sosyal medya üzerinden hem Akademiden hem de Chris Rock'tan özür dileyen Will Smith "Şiddete yer olmadığını" kabul ediyorum dedi. (Will Smith'in konuya ilişkin özür dilemesini 'Will Smith, tokat attığı Chris Rock'tan özür diledi' haberimizden bakabilirsiniz.)

Bu olay ardından sessizliğini bozan Pinkett Smith konuya ilişkin yorum yapmadan sadece hastalığı hakkında açıklama yaptı. Jada Pinkett Smith durumunu "İyileşme mevsimi" olarak belirtti.

Bu seferde tüm gözler Chris Rock'a çevrildi. Konuyla ilgili bir yorumda bulunmayan Chris Rock'a söz hakkı doğmuştu. Günlerdir merak edilen konuyla ilgili Chris Rock ne yorumda bulundu? İşte haberin detayları:

Olayla ilgili Chris Rock hangi açıklamalarda bulundu?

Chris Rock'ın stand-up gösterisine büyük bir ilgi vardı. Yaşanan olaylardan sonra gerçekleşen gösterisinde biletler satışa çıkar çıkmaz tükenmişti. Chris Rock, oyuncu Will Smith’in Oscar Ödül Töreni’nde kendisine attığı tokattan sonra ilk kez stand-up gösterisinde konuştu. Rock, tokat olayını hâlâ algılamaya çalıştığını söyledi.

Rock, Boston’da stand-up şovuna çıkarak olayla ilgili yorumda bulundu. Gösteri sırasında kalabalığın içinde "Will Smith" diye bağıranlar olsa da, Rock bu bağırışlara kayıtsız kalarak bir kez olsun Will Smith'ten bahsetmedi. Gösteride fazla açıklamada bulunmasa da olayla ilgili, "Birkaç garip şey dışında, hayat şu anda oldukça iyi" dedi ve devam etti. “Hafta sonunuz nasıl geçti? Benim henüz yaşananlarla ilgili söyleyecek bir şeyim yok çünkü hâlâ bu olayı sindirmeye çalışıyorum. Eğer bunun için geldiyseniz üzgünüm ama hâlâ olayı algılamaya çalışıyorum"

Ayrıca komedyen, olayla ilgili daha fazla yorum yapacağını mizahi bir dille de dile getirdi.