New York'ta Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel rüzgarı esti
New York’ta Suzan Sabancı’nın öncülüğünde düzenlenen Amerikan Türk Topluluğu Galası, Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya’yı ilk kez aynı sahnede buluşturdu. Gecede Hande Erçel yırtmaçlı beyaz bir elbise giyerken Serenay Sarıkaya da mayo kesim bir kıyafet tercih etti.
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Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel, her yıl New York’ta düzenlenen Amerikan Türk Topluluğu Galası’na katıldı.
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Film ve televizyon endüstrisine katkılarından dolayı Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'e ödül verildi. Oyuncular ve yapımcılar ödüllerini Suzan Sabancı'nın elinden aldı.
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Geceye Hande Erçel yırtmaçlı beyaz bir elbise ile katılırken, Serenay Sarıkaya ise mayo kesim kostümüyle dikkat çekti.
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Öte yandan Serenay Sarıkaya'nın tarzı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı takipçileri Sarıkaya'nın tarzını modern bulurken kimileri de 'mayo gibi' diyerek eleştirdi.