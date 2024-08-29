Nez, Rüştü Onur Atilla ile ayrıldığını açıkladı

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Güldür Güldür Show ile tanınan Rüştü Onur Atilla, eski eşi Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma ile yollarını ayırmıştı. Boşanma tarihinden 20 gün sonra Rüştü Onur Atilla'nın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.
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Ünlü oyuncu, şarkıcı Nez ile tatil fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak aşkını ilan etmişti.
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Ancak çiftin birlikteliği uzun soluklu olmadı. Nez, Rüştü Onur Atilla ile ayrıldıklarını açıkladı.
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'BİR SÜRE ÖNCE YOLLARIMIZI AYIRDIK'
Nez, bir takipçisinin "Onur bey ile hiç paylaşım gelmiyor?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Herkese yeni güzel başlangıçlar dilerim. Bir süre önce yollarımızı ayırdık."