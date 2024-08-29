Nez, Rüştü Onur Atilla ile ayrıldığını açıkladı

Eşi Sinem Ayyıldız ile boşandığı Haziran ayınının sonunda Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkilerinin sona erdiği öğrenildi.

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Nez, Rüştü Onur Atilla ile ayrıldığını açıkladı - Resim : 1

Güldür Güldür Show ile tanınan Rüştü Onur Atilla, eski eşi Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma ile yollarını ayırmıştı. Boşanma tarihinden 20 gün sonra Rüştü Onur Atilla'nın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.

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Nez, Rüştü Onur Atilla ile ayrıldığını açıkladı - Resim : 2

Ünlü oyuncu, şarkıcı Nez ile tatil fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak aşkını ilan etmişti.

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Nez, Rüştü Onur Atilla ile ayrıldığını açıkladı - Resim : 3

Ancak çiftin birlikteliği uzun soluklu olmadı. Nez, Rüştü Onur Atilla ile ayrıldıklarını açıkladı.

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Nez, Rüştü Onur Atilla ile ayrıldığını açıkladı - Resim : 4

'BİR SÜRE ÖNCE YOLLARIMIZI AYIRDIK'

Nez, bir takipçisinin "Onur bey ile hiç paylaşım gelmiyor?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Herkese yeni güzel başlangıçlar dilerim. Bir süre önce yollarımızı ayırdık."