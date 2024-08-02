Nez ve Rüştü Onur Atilla'dan toplu taşımada yeni fotoğraflar geldi

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10 yıllık evliliğini bitirdikten 20 gün sonra Nez ile ilişkisini ilan eden Rüştü Onur Atilla, sevgilisiyle birlikte İstanbul turuna çıktı.
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Tüneli kullanan çiftten, Rüştü Onur Atilla çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.
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Havadan dert yanan Rüştü Onur Atilla, "Sıcak bir şey değil de nem kötü" dedi.
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Ünlü oyuncu, bir sonraki paylaşımında da "Sıcak bir şey değil de, nem kötü de klima diye bir şey var. Ve mesaisini bitirmiş evlerine dönen tatlış güvenlik görevlilerimiz var" ifadelerine yer verdi.