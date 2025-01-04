Anasayfa Magazin Nil Karaibrahimgil anneliği anlattı: "Her günümü onu anlayarak, ona saygı duyarak geçirmeye çalışıyorum"
Nil Karaibrahimgil anneliği anlattı: "Her günümü onu anlayarak, ona saygı duyarak geçirmeye çalışıyorum"
Ünlü arkıcı Nil Karaibrahimgil, Ceyda Düvenci'nin programının konuğu oldu. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Nil Karaibrahimgil, annelik üzerine konuştu.
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Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, Sertab Erener'in ağabeyi reklamcı Serdar Erener ile 2010 yılında Nil Nehri'nin kıyısında yapılan bir törenle dünyaevine girmişti.
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Karaibrahimgil ve Erener çifti biricik oğulları Aziz Arif'i ise 2014 yılında kucaklarına aldı.
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Şarkıcı Nil Karaibrahimgil, “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu. Serdar Erener ile evliliğinden Aziz Arif adında bir çocuğu olan ünlü isim, oğlunu anlattı.
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Gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla ilgili konuşan Nil Karaibrahimgil, “Çok mutluyum. Aziz Arif oğlum olduğu için, dünyada hiç kimsenin çocuğum olmasını istemezdim, onu isterdim bin kere de doğacak olsa... Çok şanslıyım” dedi.