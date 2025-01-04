Nil Karaibrahimgil anneliği anlattı: "Her günümü onu anlayarak, ona saygı duyarak geçirmeye çalışıyorum"

Gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla ilgili konuşan Nil Karaibrahimgil, “Çok mutluyum. Aziz Arif oğlum olduğu için, dünyada hiç kimsenin çocuğum olmasını istemezdim, onu isterdim bin kere de doğacak olsa... Çok şanslıyım” dedi.