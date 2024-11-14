Nil Karaibrahimgil ve Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa'dan 'Kuzey Yıldızı' düeti
Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil yarın akşam Bostancı Gösteri Merkezinde konser verecek. Konserde Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa ile de 'Kuzey Yıldızı' şarkısını seslendirecek. İkili konser öncesi hazırlık provasından bir video paylaştı.
Ceyda Düvenci'nin iş insanı Engin Akgün ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Akgün, geçtiğimiz aylarda Sıla Gençoğlu'nun seslendirdiği "Zahmet Olmazsa" adlı şarkısını seslendirmişti ve sosyal medyada kısa sürede çok beğenilmişti.
Melisa Akgün'ün performansına Sıla Gençoğlu da kayıtsız kalmamıştı. Akgün'ün şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından yayımlayan Sıla Gençoğlu, paylaşımına "Bana en güzel bayram hediyesi Melisa'dan geldi" notunu düşmüştü. Daha sonra da konserine davet etmişti.
Melisa şimdi de ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil ile birlikte bir düet yapacak.
Nil Karaibrahimgil yarın akşam Bostancı Gösteri Merkezinde konser verecek. Konserde Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa ile de 'Kuzey Yıldızı' şarkısını seslendirecek. İkili konser öncesi hazırlık provasından bir video paylaştı.