Nil Karaibrahimgil ve Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa'dan 'Kuzey Yıldızı' düeti

Melisa Akgün'ün performansına Sıla Gençoğlu da kayıtsız kalmamıştı. Akgün'ün şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından yayımlayan Sıla Gençoğlu, paylaşımına "Bana en güzel bayram hediyesi Melisa'dan geldi" notunu düşmüştü. Daha sonra da konserine davet etmişti.