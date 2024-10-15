Nilperi Şahinkaya 'Herkül' dediği sevgilisi Emre Yusufi'den ayrıldı

'İŞLERİMİZE KONSATRE OLDUK, ARA VERDİK DİYELİM'

Emre Yusufi yaptığı açıklamada, "Bu açıklamayı ben yapmayayım şimdi. Bu ara onun işleri çok yoğun, benim de işlerim yoğun. O yüzden biraz kendi işlerimize konsantre olduk. Ara verdik diyelim" ifadelerini kullandı.

'EVLİLİĞİ BİR DÜŞÜNÜYORUZ, BİR DÜŞÜNMÜYORUZ' DEMİŞTİ

Nilperi Şahinkaya, daha önce de evlilik sorularıyla ilgili "Bir düşünüyor, bir düşünmüyoruz. Yani net bir şey yok. Böyle de mutluyuz aslında ama her şeyi zaman gösterir" demişti.