Nilperi Şahinkaya 'Herkül' dediği sevgilisi Emre Yusufi'den ayrıldı
Uzun süredir birlikte olan Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi aşkı sona erdi.
Son olarak Erşan Kuneri 2. sezonda izlediğimiz ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Emre Yusufi'den ayrıldı.
'İŞLERİMİZE KONSATRE OLDUK, ARA VERDİK DİYELİM'
Emre Yusufi yaptığı açıklamada, "Bu açıklamayı ben yapmayayım şimdi. Bu ara onun işleri çok yoğun, benim de işlerim yoğun. O yüzden biraz kendi işlerimize konsantre olduk. Ara verdik diyelim" ifadelerini kullandı.
'EVLİLİĞİ BİR DÜŞÜNÜYORUZ, BİR DÜŞÜNMÜYORUZ' DEMİŞTİ
Nilperi Şahinkaya, daha önce de evlilik sorularıyla ilgili "Bir düşünüyor, bir düşünmüyoruz. Yani net bir şey yok. Böyle de mutluyuz aslında ama her şeyi zaman gösterir" demişti.
'BAZI İLİŞKİLERİN ÖMRÜ OLUYOR'
Oyuncu Şahinkaya dün katıldığı galada biten ilişkisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Şahinkaya yaptığı açıklamada, " Bazı ilişkilerin ömrü oluyor. Herkese yakışan şekilde bitmesi önemli." dedi.
Nilperi Şahinkaya bir röportajında Emre Yusufi’den bahsederken şu sözleri söylemişti: Emre’yi yolda görseler apışıp kalırlar. Ben heybetli erkek seviyorum. Erkek olduğu belli olsun. Emre de tıpkı yaptığı heykeller gibi Herkül.