Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi sevgilisi Blok3 ilk kez görüntülendi

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2021 yılında Serdar Sertçelik'le evlenen Nilsu Berfin Aktaş'ın, bir süre sonra boşandığı ortaya çıkmıştı.
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'Kuzey Yıldızı', 'Gelsin Hayat Bildiğin Gibi' başarılı projelerde rol alan Nilsu Berfin Aktaş, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşımlarla herkesi şaşırtmıştı.
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Milliyet'in haberine göre ünlü oyuncu, Blok 3 ile yeni bir ilişkiye başladı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kucağındaki güllerin fotoğrafını paylaşarak hayranlarını merak ettiren Aktaş'ın, son zamanlarda adı sıkça duyulan rapçi Blok3 ile birlikte olduğu ortaya çıktı.
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Mekandan yanlarında bir arkadaşları ile ayrılan çift, aşk soruları hakkında konuşmadı.