Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi sevgilisi Blok3 ilk kez görüntülendi

Milliyet'in haberine göre ünlü oyuncu, Blok 3 ile yeni bir ilişkiye başladı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kucağındaki güllerin fotoğrafını paylaşarak hayranlarını merak ettiren Aktaş'ın, son zamanlarda adı sıkça duyulan rapçi Blok3 ile birlikte olduğu ortaya çıktı.