Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi sevgilisi Blok3 ilk kez görüntülendi

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, kısa zaman önce birlikte olmaya başladığı sevgilisi Blok 3 lakaplı Hakan Aydın ile ilk kez görüntülendi.

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Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi sevgilisi Blok3 ilk kez görüntülendi - Resim : 1

2021 yılında Serdar Sertçelik'le evlenen Nilsu Berfin Aktaş'ın, bir süre sonra boşandığı ortaya çıkmıştı.

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Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi sevgilisi Blok3 ilk kez görüntülendi - Resim : 2

'Kuzey Yıldızı', 'Gelsin Hayat Bildiğin Gibi' başarılı projelerde rol alan Nilsu Berfin Aktaş, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşımlarla herkesi şaşırtmıştı.

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Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi sevgilisi Blok3 ilk kez görüntülendi - Resim : 3

Milliyet'in haberine göre ünlü oyuncu, Blok 3 ile yeni bir ilişkiye başladı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kucağındaki güllerin fotoğrafını paylaşarak hayranlarını merak ettiren Aktaş'ın, son zamanlarda adı sıkça duyulan rapçi Blok3 ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

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Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi sevgilisi Blok3 ilk kez görüntülendi - Resim : 4

Mekandan yanlarında bir arkadaşları ile ayrılan çift, aşk soruları hakkında konuşmadı.