Nilüfer'den Reha Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

"ZAMANA İHTİYACI BİRAZ"

Gayet iyi, daha da iyi olacak. Zamana ihtiyacı var biraz. Şu anda iyi. Oturuyordu, sohbet ettik. Biraz zaman lazım. Ne zaman taburcu olacağı konusunda henüz bir şey söylemiyorlar ama ben kendisini gayet iyi gördüm. Sadece biraz yorgun.