Nilüfer'den Reha Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
19 Ağustos'ta evinde düşerek beyin kanaması geçiren eski hayat arkadaşı Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret eden Nilüfer, ünlü sunucunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Reha Muhtar, geçtiğimiz haftalarda Sarıyer'de bulunan evinde merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü isme ilk müdahaleyi oğlu kalp masajıyla yapmıştı.
20 Ağustos gecesi bilinci kapalı olarak kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde entübe edilen gazetecinin, hayati tehlikeyi atlattığı belirtilmişti.
Ünlü televizyoncunun eski hayat arkadaşı Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı ile birlikte Reha Muhtar'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Hastane çıkışı görüntülenen ünlü şarkıcı, basın mensuplarının "Reha Bey'in durumu nasıl?" sorusuna cevap verdi.
"ZAMANA İHTİYACI BİRAZ"
Gayet iyi, daha da iyi olacak. Zamana ihtiyacı var biraz. Şu anda iyi. Oturuyordu, sohbet ettik. Biraz zaman lazım. Ne zaman taburcu olacağı konusunda henüz bir şey söylemiyorlar ama ben kendisini gayet iyi gördüm. Sadece biraz yorgun.