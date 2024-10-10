NOW'dan yeni bir dizi daha geliyor: Şakir Paşa Hanedanı: Mucizeler ve Skandallar
NOW’ın yeni iddialı projesi Şakir Paşa Hanedanı: Mucizeler ve Skandallar’ın çekimleri başladı. Şakir Paşa Hanedanı: Mucizeler ve Skandallar dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
MEDYAPIM’ın NOW için hazırladığı, konusuyla merak uyandıran “Şakir Paşa Hanedanı: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin çekimleri başladı. Dizinin yönetmenliğini Bahadır Karataş, senaristliğini ise Hande Altaylı üstleniyor.
Dizinin oyuncuları geçtiğimiz günlerde okuma provasında bir araya gelmişti.
Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir, Yağmur Başkurt gibi birbirinden başarılı isimlerden oluşan kadroya Meryem Uzerli de dahil olacak.
Entrika ve sırlarla dolu gerçek bir paşa ailesini konu alan dizinin hikayesi 1912’de başlıyor. Aralarında Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum’u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral’ın da olduğu Şakir Paşa Ailesi'nin sıra dışı yaşamları ve ilişkileri gözler önüne serilecek.