Nükhet Duru yıllarca MS hastalığı ile mücadele ettiğini anlattı: 'Görenler dolguyu fazla kaçırmış' diyordu

Duru, "Bu konuyu Serdar Ortaç ile de konuştuk" diyerek, MS hastalığı yenme sürecini şöyle anlattı:

"Bu hastalığa çok genç yaşta yakalandım ve erken dönemde üstesinden geldim. O zamanlar hastalığın adını bile bilmiyordum, belirtileri de çok belirgin değildi. Doktorlar da ne olduğunu tam olarak bilmiyordu. Şimdi internet ortamında sıkça konuşulan 'beyin gücü', 'beyine emir verme', 'bedenin duyduğu' gibi kavramları bilmeden, içgüdüsel olarak 'Hayır, bu hastalığa boyun eğmeyeceğim' dedim. Her gün Yeşilçam filmlerini andırır şekilde sadece 3 adımla başladım yürümeye. Sonunda bir gün, sopayı bırakıp yürüyebildiğimi fark ettim."