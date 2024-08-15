Nükhet Duru yıllarca MS hastalığı ile mücadele ettiğini anlattı: 'Görenler dolguyu fazla kaçırmış' diyordu

Nükhet Duru, Sibel Arna'nın YouTube kanalındaki 'Ne Olursan Ol, Rahat Ol' programına konuk olarak, yıllar önce MS hastalığıyla nasıl mücadele ettiğini paylaştı.

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Nükhet Duru yıllarca MS hastalığı ile mücadele ettiğini anlattı: 'Görenler dolguyu fazla kaçırmış' diyordu - Resim : 1

70 yaşındaki usta sanatçı Nükhet Duru, Sibel Arna'nın YouTube kanalındaki 'Ne Olursan Ol, Rahat Ol' programına konuk oldu. Duru programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

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Nükhet Duru yıllarca MS hastalığı ile mücadele ettiğini anlattı: 'Görenler dolguyu fazla kaçırmış' diyordu - Resim : 2

Duru, "Bu konuyu Serdar Ortaç ile de konuştuk" diyerek, MS hastalığı yenme sürecini şöyle anlattı:

"Bu hastalığa çok genç yaşta yakalandım ve erken dönemde üstesinden geldim. O zamanlar hastalığın adını bile bilmiyordum, belirtileri de çok belirgin değildi. Doktorlar da ne olduğunu tam olarak bilmiyordu. Şimdi internet ortamında sıkça konuşulan 'beyin gücü', 'beyine emir verme', 'bedenin duyduğu' gibi kavramları bilmeden, içgüdüsel olarak 'Hayır, bu hastalığa boyun eğmeyeceğim' dedim. Her gün Yeşilçam filmlerini andırır şekilde sadece 3 adımla başladım yürümeye. Sonunda bir gün, sopayı bırakıp yürüyebildiğimi fark ettim."

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Nükhet Duru yıllarca MS hastalığı ile mücadele ettiğini anlattı: 'Görenler dolguyu fazla kaçırmış' diyordu - Resim : 3

Hastalığın tedavisi için kortizon tedavisi gördüğünü söyleyen ünlü şarkıcı 'kortizon yüzünden birazcık şişiyorum görenler dolguyu fazla kaçırmış diyordu' açıklamasını yaptı.

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Nükhet Duru yıllarca MS hastalığı ile mücadele ettiğini anlattı: 'Görenler dolguyu fazla kaçırmış' diyordu - Resim : 4