Nükhet Duru yıllarca MS hastalığı ile mücadele ettiğini anlattı: 'Görenler dolguyu fazla kaçırmış' diyordu
Nükhet Duru, Sibel Arna'nın YouTube kanalındaki 'Ne Olursan Ol, Rahat Ol' programına konuk olarak, yıllar önce MS hastalığıyla nasıl mücadele ettiğini paylaştı.
70 yaşındaki usta sanatçı Nükhet Duru, Sibel Arna'nın YouTube kanalındaki 'Ne Olursan Ol, Rahat Ol' programına konuk oldu. Duru programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Duru, "Bu konuyu Serdar Ortaç ile de konuştuk" diyerek, MS hastalığı yenme sürecini şöyle anlattı:
"Bu hastalığa çok genç yaşta yakalandım ve erken dönemde üstesinden geldim. O zamanlar hastalığın adını bile bilmiyordum, belirtileri de çok belirgin değildi. Doktorlar da ne olduğunu tam olarak bilmiyordu. Şimdi internet ortamında sıkça konuşulan 'beyin gücü', 'beyine emir verme', 'bedenin duyduğu' gibi kavramları bilmeden, içgüdüsel olarak 'Hayır, bu hastalığa boyun eğmeyeceğim' dedim. Her gün Yeşilçam filmlerini andırır şekilde sadece 3 adımla başladım yürümeye. Sonunda bir gün, sopayı bırakıp yürüyebildiğimi fark ettim."
Hastalığın tedavisi için kortizon tedavisi gördüğünü söyleyen ünlü şarkıcı 'kortizon yüzünden birazcık şişiyorum görenler dolguyu fazla kaçırmış diyordu' açıklamasını yaptı.