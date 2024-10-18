Nur Sürer'den Farah Zeynep Abdullah'a sert yanıt: Kimseye yedirmeyiz Yılmaz Güney'i
Altın Portakal'da aldığı ödülü Yılmaz Güney'e adayan Nur Sürer, kendisine tepki gösteren Farah Zeynep Abdullah'a yanıt verdi. Sürer, "Sinemacıların kırmızı çizgisidir ama bazı densizler filmini bile izlememiş... Kimseye yedirmeyiz Yılmaz Güney'i" ifadelerini kullandı.
61'inci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahipleri; "Ayşe" filmindeki rolüyle Binnur Kaya ile "Mukadderat"taki performansıyla Nur Sürer olmuştu. Nur Sürer, konuşmasında ödülünü Yılmaz Güney’e ithaf ederek; "Bu ödülü, çoğunlukla değersizleştirilmek istenilen, bundan 40 yıl önce yaşamını Paris'te yitiren, biz sinemacıların en kıymetlisi ustamız Yılmaz Güney için alıyorum" demişti.
Nur Sürer'in bu açıklamasına, oyuncu Farah Zeynep Abdullah'tan yanıt gecikmemişti. Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından Sürer'in konuşmasını paylaşarak, "Ne Yılmaz Güney'i be" ifadelerini kullanmıştı.
Farah Zeynep Abdullah daha önce de Yılmaz Güney hakkında açıklama yapmış ve "Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği" demişti.
'Talk & Food' programına katılan Nur Sürer ise Yılmaz Güney ile ilgili açıklama yaptı. Sürer, "Yılmaz Güney biz sinemacılar için çok önemli bir adam. Hiçbir sinemacı Yılmaz Güney ile ilgili en ufak bir şey konuşamaz, konuşmaz. Sinemacıların kırmızı çizgisidir. Ama bazı densizler, filmini bile izlememiş insanlar adam öleli 40 yıl olmuş 30 yaşında biri Yılmaz Güney ile ilgili hikaye uydurabiliyor. Kimseyi yedirmeyiz Yılmaz Güney'i. Hiçbir şey bilmiyorlar öyle atıp tutuyorlar." dedi.