Nur Sürer'den Farah Zeynep Abdullah'a sert yanıt: Kimseye yedirmeyiz Yılmaz Güney'i

'Talk & Food' programına katılan Nur Sürer ise Yılmaz Güney ile ilgili açıklama yaptı. Sürer, "Yılmaz Güney biz sinemacılar için çok önemli bir adam. Hiçbir sinemacı Yılmaz Güney ile ilgili en ufak bir şey konuşamaz, konuşmaz. Sinemacıların kırmızı çizgisidir. Ama bazı densizler, filmini bile izlememiş insanlar adam öleli 40 yıl olmuş 30 yaşında biri Yılmaz Güney ile ilgili hikaye uydurabiliyor. Kimseyi yedirmeyiz Yılmaz Güney'i. Hiçbir şey bilmiyorlar öyle atıp tutuyorlar." dedi.