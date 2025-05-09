Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi İstanbul'dan taşınıyor: "Evi yaptırıyoruz. Şehir dışı olacak, her yere yakın bir yer"
Nurgül Yeşilçay, uzun süredir aşk yaşadığı Necati Kocabay ile birlikte görüntülendi. İstanbul'dan taşınma planlarının olduğunu söyleyen Yeşilçay, özel hayatına dair samimi açıklamalar yaptı.
Son dönemde sosyal medya hesabında çektiği videolarla adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz gün Ortaköy Çarşamba Pazarı'nda yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile görüntülendi.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; alışveriş yaparken basın mensuplarını görünce şaşıran Yeşilçay; "Aa yok artık... Arkadaşlar sizin burada ne işiniz var? Sizi hiç burada beklemiyordum, mahallemize hoş geldiniz" dedi.
Elindeki sarı laleler dikkat çekince konuyla ilgili soruya yanıt veren Nurgül Yeşilçay; "Sarı lale seviyorum. Gül sevmiyorum. Sağ olsun aşkım da bana devamlı sarı lale alıyor" dedi.
Oyuncu, gazetecilerin, "Pazara sık sık geliyor musunuz?" sorusuna; "Evet, devamlı geliyoruz. Cumartesi de var, perşembe günü de sosyete pazarı var, kıyafet satıyor" yanıtını verdi.